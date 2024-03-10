نقابة سائقي القطارات الألمانية تدعو إلى إضراب آخر الثلاثاء

دعت نقابة سائقي القطارات الألمانية إلى إضراب آخر مع قيود تؤثر على حركة النقل للمسافات طويلة والنقل الإقليمي ونقل البضائع لمدة 24 ساعة، بدءا من الساعة 0200 صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) يوم بعد غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء ويأتي بعد أيام فقط من الإضراب الأخير، عندما توقفت الكثير من قطارات البلاد في نزاع عمالي مرير.

ومن المقرر أن يؤدي إعلان النقابة اليوم الأحد إلى توقف نقل الركاب والبضائع فعليا، وهو أمر مألوف الآن للمسافرين وسط نزاع الأجور المستمر منذ أشهر بين النقابة وشركة تشغيل السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وكان رئيس النقابة كلاوس فيسيلسكي قد أعلن بالفعل قبل الإضراب السابق أنه سيتم منح السكك الحديدية والركاب وقتا أقل بكثير للاستعداد للإضراب للتحضير في المستقبل.

وقالت النقابة إنه منذ أن سمحت "دويتشه بان" بمرور مهلة النقابة النهائية الخاصة بتقديم عرض مكتوب بحلول اليوم الأحد الساعة 0600 مساء (1700 بتوقيت جرينتش) "دون تحقيق أي شيء"، فإنها تواصل استفزاز النقابة، "مما يجبر حتما النقابة على مواصلة النزاع، والنتيجة هى تكدير لعملاء دويتشه بان".