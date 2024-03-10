رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة يبحث سبل التعاون مع سفير لاتفيا

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفير دولة لاتفيا بالقاهرة أندريس رزان، لمناقشة سبل ومجالات التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل سعي المنطقة الاقتصادية لجذب مختلف الاستثمارات العالمية في موانئها التابعة والخدمات اللوجستية والقطاعات الصناعية التي تستهدفها.

أكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية بإمكاناتها وموقعها الاستراتيجي تمثل العديد من الفرص والحل الفاعل للعديد من التداعيات العالمية الراهنة، من خلال 4 مناطق صناعية تمثل الموقع الأفضل لأي توسعات مرتبطة بمختلف الأسواق العالمية، نظراً لقدرتها على استيعاب مختلف القطاعات الصناعية وتكاملها مع المناطق اللوجستية و6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط بما يضمن سهولة ويسر في حركة التجارة، مضيفا أن المنطقة الاقتصادية حققت خطوات رائدة في مجال التحول الأخضر، والذي يمثل أحد أهم أوجه التعاون مع الدول الأوروبية من خلال إنتاج الوقود الأخضر وصناعاته المكملة والمغذية وخدمات تموين السفن به.

وأوضح جمال الدين تطلع المنطقة الاقتصادية نحو التوسع في المجالات التكنولوجية حيث تولي المنطقة الاقتصادية اهتماماً خاصاً لمشروعات مراكز البيانات والتي تسمح بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للمنطقة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس، ما يدعم تعظيم الاستفادة من المواهب والثروة البشرية التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

من جهته، عبر أندريس رزان عن سعادته باللقاء لمعرفة المزيد عن نشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأضاف أن الوقت الراهن يؤكد ضرورة الاعتماد على مصادر مختلفة للطاقة وخاصة الطاقة الخضراء.

وأكد رزان وجود العديد من الشركات التي تهتم بالمجالات التكنولوجية وتتطلع للاستفادة من المواهب المصرية وتبادل الخبرات في هذا المجال، ودعا المنطقة الاقتصادية للمشاركة في لقاء تعقده الغرفة التجارية بلاتفيا مع الجانب المصري في يونيو المقبل بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين البلدين.