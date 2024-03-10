إندونيسيا: توزيع 10 آلاف عبوة سمك معلب في يوجياكارتا قبيل شهر رمضان

وزعت وزارة الشئون البحرية ومصايد الأسماك في إندونيسيا، 10 آلاف عبوة سمك معلب في مدينة يوجياكارتا في إطار حركة "حب تناول السمك" التي تهدف إلى زيادة تناول المواطنين للبروتين.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن الوزارة قولها في بيان اليوم الأحد، إن بودي سوليستيو المدير العام لإدارة تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات البحرية والسمكية، أشار إلى أن الأسماك المعلبة التي تم توزيعها شملت التونا والسردين.

وقال "لقد قدمنا 4 آلاف من عبوة الأسماك المعلبة إلى طلاب المدارس الداخلية الإسلامية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في عام التونة 2024"، مضيفا أنه تم توزيع 6 آلاف عبوة من الأسماك المعلبة على مسجدي جوجوكاريان وباثوك نيجورو بلوسوكونينج.

وأعرب عن أمله في أن يجذب توزيع الأسماك المعلبة المزيد من المواطنين إلى تناول التونة، نظرا لأن إندونيسيا هي أكبر منتج للأسماك في العالم.

يشار إلى أن إندونيسيا أعلنت أن بعد غد الثلاثاء هو بداية شهر رمضان في البلاد.