وفاة امرأة وإصابة جسيمة لطفل في الرابعة إثر حادث سيارة في برلين

اصطدم سائق سيارة /83 عاما/ بامرأة تدفع طفلها في عربة أطفال قرب منطقة تسوق مزدحمة في وسط برلين اليوم السبت، مما أسفر عن وفاة المرأة وتعرض الطفل لإصابة جسيمة، ونقل زوج المرأة وشقيقتها إلى المستشفى في حالة صدمة، وفقا لما ذكرت الشرطة.

وذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم إنعاش المرأة /41 عاما/ والطفل /4 أعوام/ في موقع الحادث وإنعاش المرأة مرة أخرى في سيارة الإسعاف في الطريق إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة. وخضع الطفل لجراحة طارئة.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن ملابسات الحادث بالضبط لم تتضح بعد ويجري التحقيق فيها.

وأفادت الشرطة بأن المجموعة المؤلفة من أربعة أشخاص كانوا سياحا في برلين. ووقع الحادث قرب موقع بناء قريب من ساحة بوتسدام، وهي طريق رئيسى يضم مركز تسوق شهير .

وتعرض السائق المسن أيضا لإصابة خطيرة، وفقا لإدارة الإطفاء والإنقاذ في برلين. وتم نقله إلى المستشفى لكنه خرج بعد تلقي العلاج في إحدى العيادات الخارجية.