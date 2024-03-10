كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض بنسبة 0.8% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.



وقالت الهيئة في تقرير، إنّ الأنشطة النفطية في عام 2023 شهدت انخفاضاً بنسبة 9%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.4%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.1%.



وأضافت أنها تبنت منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة، وفق صحيفة «أرقام» المحلية.



وأوضحت أنَّ منهجية السلاسل المتحركة تعتبر منهجيةً ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدًا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية.



وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الربع الرابع 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً تراجعاً بلغت نسبته 0.6%.



وبلغ الناتج المحلي الإجمالي (منهجية السلاسل المتحركة) 891.38 مليار ريال خلال الربع الرابع 2023، مقارنة بنحو 931.28 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.