يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر عل فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 22 14

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 12

العريش 20 10

رفح 20 9

رأس سدر 25 13

نخل 21 6

كاترين 20 4

الطور 25 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 10

السلوم 19 9

سيوة 23 9

رأس غارب 28 17

الغردقة 27 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 27 16

شلاتين 29 18

حلايب 29 19

أبو رماد 30 18

رأس حدربة 30 18

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 27 10

أسيوط 29 11

سوهاج 31 13

قنا 32 15

الأقصر 34 16

أسوان 36 16

الوادي الجديد 33 12

أبوسمبل 38 17

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 36 23

المدينة المنورة 33 21

الرياض 31 19

المنامة 25 19

أبوظبى 27 19

الدوحة 27 19

الكويت 29 18

دمشق 18 5

بيروت 18 13

عمان 16 5

القدس 17 5

غزة 19 11

بغداد 25 11

مسقط 26 22

صنعاء 27 11

الخرطوم 42 25

طرابلس 31 16

تونس 19 11

الجزائر 16 10

الرباط 19 9

نواكشوط 32 17

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 2-

إسطنبول 13 6

إسلام آباد 24 13

نيودلهي 28 16

جاكرتا 29 25

بكين 13 0

كوالالمبور 34 24

طوكيو 13 1

أثينا 17 10

روما 16 8

باريس 12 4

مدريد 12 5

برلين 14 8

لندن 10 5

مونتريال 3 2-

موسكو 2- 11-

نيويورك 11 1

واشنطن 10 1

أديس أبابا 24 13