الجزائر: غدا الاثنين غرة شهر رمضان

أعلنت الجزائر أن غدا الاثنين غرة شهر رمضان، بحسب اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في بيان مساء اليوم الأحد.

من جانبه، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن رمضان "يحل علينا وقلوبنا تعتصر ألما" جراء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته أمام هذه الابادة الجماعية وأن يراعي حرمة الشهر الفضيل لدى الأمة الإسلامية.

وكانت السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان ومصر وسوريا والوقف السني واقليم كردستان في العراق، أعلنت الاثنين أول شهر رمضان.

ولم تعلن المرجعيات الشيعية في العراق موقفها تجاه تحديد غرة شهر رمضان المبارك.

وأعلنت سلطنة عمان وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، اليوم الأحد، أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.