إسرائيل: بدء الجولة الثانية من الاقتراع اليوم في الانتخابات البلدية

يتوجه الناخبون الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع، في جولة ثانية من التصويت، اليوم الأحد، في 35 مدينة، حيث لم يتمكن أي من المرشحين لرئاسة البلديات، من الحصول على نسبة الـ40%، من الأصوات الضرورية للفوز في الانتخابات البلدية، التي جرت الشهر الماضي.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها، بين الساعة الواحدة بعد الظهر والعاشرة مساء، في مناطق تشمل "حيفا" و"بيت شمش" و"أرئيل" و"رحوبوت" و"الرملة"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

ولن يكون اليوم عطلة وطنية، على عكس الجولة الأولى.

يذكر أنه في الجولة الأولى، أدلى بأصواتهم أقل بقليل من 50% من أكثر من 7 ملايين مواطن تمت دعوتهم إلى الاقتراع، وهو أقل من المعتاد في الانتخابات المحلية في إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام في القدس بأن موشيه ليون رئيس البلدية اليميني المحافظ يبدو أنه سيحتفظ بمنصبه كما كان متوقعا.

وذكرت صحيفة "ها آرتس" أن المدينتين الساحليتين تل أبيب وحيفا ستظلان "معقلين ليبراليين" في البلاد.

وتفوق رون هولداي، رئيس بلدية تل أبيب الذي يدير المدينة منذ ما يربو على 25 عاما، على وزيرة الاقتصاد السابقة أورنا باربيفاي التي هنأت هولداي على فوزه. في الجولة الأولى من التصويت.