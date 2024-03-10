 بالأسماء.. الأوقاف تعلن الفائزين في المسابقة الثقافية للعاملين بالوزارة - بوابة الشروق
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بالأسماء.. الأوقاف تعلن الفائزين في المسابقة الثقافية للعاملين بالوزارة

أحمد كساب
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 7:37 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 7:37 م

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين، والفنيين والعمال والمؤذنين 2024م.

وجاءت قائمة الفائزين في المسابقة على النحو التالي: "أحمد مصطفى، مصطفى فايز عبد الحميد، سامح فرج يوسف، عبدالعال على عبدالله، مهدي عبدالمجيد، السيد رجب على، أحمد رشدي خليفة، محمود محمد، ياسر محمد احمد، وليد صبحي جلال، محمد شريف إبراهيم، محمود جابر، هاني أحمد عدلي، برهامي رمضان، احسن حسن، محمد عبدالحميد، غادة حسن".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه تضمنت أيضا قائمة الفائزين في المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين 2024م، كلا من "خالد أحمد، وهبة أحمد بيومي، ومحمود حمادة فرغلي، عبدالرحمن محمد".

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