إسرائيل تعتقل 20 شخصا من القدس الشرقية قبل بدء شهر رمضان

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها اعتقلت 20 شخصا من سكان القدس الشرقية الذي تقطنه أغلبية عربية قبل بدء شهر رمضان.

وزعمت الشرطة أن المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم خلال الأسبوعين الماضيين، متهمون "بدعم أو التحريض على الإرهاب". ولا يزال العديد منهم يخضعون للتحقيق وتم توجيه اتهامات إلى بعض منهم.

كما زعمت الشرطة الإسرائيلية أنه يتم نشر المزيد من التحريض والأخبار الكاذبة على الإنترنت لزعزلة الاستقرار في المنطقة في شهر رمضان.

وتتصاعد التوترات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة خاصة هذا العام بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.