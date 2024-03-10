صندوق النقد الدولي يرسل بعثة إلى باكستان قريبا

من المقرر أن يرسل صندوق النقد الدولي بعثة إلى باكستان قريبا.



وأعربت باكستان عن تفاؤلها في تلقي الدفعة التالية من حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.



وسيراجع صندوق النقد الدولي تنفيذ الأهداف، خلال المفاوضات بشأن القروض، بموجب المراجعة الثانية لحزمة الإنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.



ومن المقرر أن تزور بعثة المراجعة، التابعة للصندوق باكستان، بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.



وقال متحدث باسم الصندوق مؤخرا: "لن أعلق على السياسة، فقط أقول أن صندوق النقد الدولي مستعد، كما قلت لإرسال بعثة، بعد تشكيل حكومة جديدة ونتطلع للعمل مع الحكومة لضمان الاستقرار واستقرار الاقتصاد الكلي لصالح شعب باكستان".



وأبلغ مسئول بوزارة المالية الصندوق أن الحكومة أنجزت جميع الإجراءات، المطلوبة لتلقي الشريحة التالية من اتفاق "الترتيب الاحتياطي مع باكستان" والتي من المقرر أن تكتمل الشهر المقبل.