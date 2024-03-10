 فلسطين عن إقامة بؤرة استيطانية بالأغوار الشمالية: تحد سافر لإرادة السلام الدولية - بوابة الشروق
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فلسطين عن إقامة بؤرة استيطانية بالأغوار الشمالية: تحد سافر لإرادة السلام الدولية

وكالات
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 4:39 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 4:39 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام مستوطنين على إقامة بؤرة استيطانية في عين الساكوت بالأغوار الشمالية، وإجرائهم تحركات استعمارية للسيطرة على المنطقة المحيطة بها.

وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن هذه الخطوة تأتي إمعانًا إسرائيليًّا رسميًّا في السيطرة على مزيد الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على الارض.

وأضافت أنّ إقامة هذه البؤرة تحد سافر لإرادة السلام الدولية والاجماع الدولي على ضرورة حل الصراع بالطرق السياسية وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

وتابعت: «يقف خلف هذا الانتهاك الصارخ ليس فقط المنظمات والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية وإنما وزراء اليمين الاسرائيلي المتطرف أمثال سموتريتش وبن غفير».

وقالت الخارجية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم من خلال إعطاء ومنح المزيد من جوائز الترضية لشركائه الفاشيين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، ما يعكس هشاشة الموقف الدولي الرافض للاستيطان طالما لا يتم ترجمته الى أفعال وخطوات عملية وعقوبات رادعة تجبر إسرائيل على وقفه فوراً.


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