صحة غزة: خدمات التصوير الطبي التشخيصية خرجت تماما عن الخدمة بسبب العدوان

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «خدمات التصوير الطبي التشخيصية خرجت تماما عن الخدمة، جراء التدمير المتعمد خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع».

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، إلى تعرض 4 أجهزة رنين مغناطيسي، و4 أجهزة تصوير مقطعي لـ«التدمير الكامل».

وذكرت أن 33 جهاز أشعة متحرك وثابت تعرضت لتخريب متعمد من قبل الاحتلال، قائلة إن «مئات المرضى محرومين من خدمات التصوير التشخيصي مع تزايد الحاجة للخدمة».

وتابعت: «الكوادر الطبية تواجه تحديًا كبيرًا لإتمام التدخلات الطبية والتشخيصية، خاصة الطارئة منها، جراء عدم توفر خدمات التصوير الطبي التشخيصية».

ورغم دخول «اتفاق وقف إطلاق النار» حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، فإن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، حيث استُشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى التوغل المستمر لدباباته وهدم المزيد من منازل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.