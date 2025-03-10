النمسا تحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

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أعلن وزير التعليم النمساوي كريستوف فيدركير، اليوم الاثنين، حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس النمساوية.

وقال فيدركير إنه في الوقت الذي كانت المدارس قد أرست فيما مضى قواعدها الخاصة بشأن بالهواتف ، فإن اللائحة الوطنية الجديدة ستمثل تغييرا في النهج ، بدعوى أنها ستدعم عمل المعلمين ومديري المدارس بشكل أفضل.

وأضاف الوزير ، إنه سيكون في مقدور المدارس تحديد استثناءاتها الخاصة فيما يتعلق بالحظر.

وقال فيدركير إن المخاطر الصحية المعروفة للاستخدام المكثف للهواتف والتغيرات في السلوك الاجتماعي في المدارس استلزمت اتخاذ إجراء.

وأضاف فيدركير ، إن التواصل الشخصي يجب أن يحل محل النظر إلى شاشات الهواتف أثناء فترات الراحة المدرسية.

وسيعني الإجراء الجديد أيضا تغييرات للآباء.

وأشار فيدركير إلى أن "بعض الآباء يرغبون في الاتصال بأطفالهم باستمرار خلال ساعات الدراسة".

ووصف فيدركير الهواتف بأنها "قاتلة للتركيز".

وقال أحد الخبراء بجامعة فيينا الطبية إن الاستخدام المكثف للهواتف يتسبب في التهيج وتعطيل أنماط النوم ، فضلا عن الاكتئاب والسلوك القهري.