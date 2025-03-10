القوات الإسرائيلية تأسر جنديا لبنانيا عقب إطلاق النار عليه جنوب لبنان

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أفاد مراسل روسيا اليوم، اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية أسرت جنديا في الجيش اللبناني بعدما أطلقت النار عليه قرب بلدة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.