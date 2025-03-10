القوات الإسرائيلية تأسر جنديا لبنانيا عقب إطلاق النار عليه جنوب لبنان

أفاد مراسل روسيا اليوم، اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية أسرت جنديا في الجيش اللبناني بعدما أطلقت النار عليه قرب بلدة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.