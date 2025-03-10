 القوات الإسرائيلية تأسر جنديا لبنانيا عقب إطلاق النار عليه جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تأسر جنديا لبنانيا عقب إطلاق النار عليه جنوب لبنان


نشر في: الإثنين 10 مارس 2025 - 8:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 مارس 2025 - 8:49 ص

أفاد مراسل روسيا اليوم، اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية أسرت جنديا في الجيش اللبناني بعدما أطلقت النار عليه قرب بلدة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.


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