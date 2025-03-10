جوتا: محمد صلاح أفضل لاعب على الإطلاق

طالب البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول، بضرورة التوقف عن حساب أرقام محمد صلاح، زميله في الفريق، مؤكدا أنه أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.

ليفربول يستضيف باريس سان جيرمان في العاشرة من مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الإياب من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التفوق ذهابًا بنتيجة 0-1.

وقال ديوجو جوتا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «في الوقت الحالي يجب أن يتوقف الناس عن حساب الأرقام التي يحققها محمد صلاح لأنه اللاعب الأفضل على الإطلاق وبفارق كبير للغاية.. لدرجة أننا يجب أن ننتظر لنرى الأرقام النهائية له، من الجيد أن يكون لدينا لاعب مثله».

وأضاف: «لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لي وواجهت بعض الإصابات خلال الموسم وفي الأشهر القليلة الماضية لم أشعر أنني في أفضل حالاتي، سأحاول الوصول إلى أفضل مستوى وأبذل قصارى جهدي».

وأتم: «أنا لا ألعب بمفردي ولذلك هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها ولكن يمكنك تقديم أفضل ما لديك».