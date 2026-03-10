أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، انكماش الناتج الصناعي في تركيا للشهر الثاني على التوالي في يناير.

وذكر معهد الإحصاء، أن الناتج الصناعي انكمش خلال يناير بنسبة 1.8% على أساس سنوي، بعد انكماشه بنسبة 2.1% في ديسمبر، والذي كان أول انكماش للناتج الصناعي منذ عشرة أشهر.

ومن بين القطاعات الصناعية المختلفة، سجل ناتج قطاع التعدين والمحاجر انكماشا جديدا بنسبة 2.8%، بينما واصل إنتاج الصناعات التحويلية تراجعه بنسبة 2.5%.

وفي المقابل، سجل قطاع المرافق نموا بوتيرة أسرع بلغت 5.6%.

وعلى أساس شهري، انخفض الناتج الصناعي بنسبة 2.8% في يناير، مسجلًا بذلك أكبر انخفاض له في تسعة أشهر، بعد نموه بنسبة 1.2% في ديسمبر.