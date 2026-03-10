محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بالخطوط الداخلية وبين المحافظات

تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار والبنزين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في هذا الشأن.

اعتمد اللواء إبراهيم احمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين .

وتم تعديل تعريفة الركوب داخل المحافظة بحيث تكون تعريفة السرفيس داخل المحافظة 5,5 جنيهات و تعريفة التاكسي داخل نفس الحي 20 جنيهٱ ، ومن حي إلى حي ثاني أو تالت 25 جنيهٱ ، و من حي الي حي رابع 30جنيها ... وتعريفة مشروع النقل الداخلي 5 جنيهات، وتعريفة خط الديبة 16,5 جنيهات، و خط شادر عزام 24,5 جنيها ، و خط القابوطي الجديد و 44 عمارة 10 جنيهات ، وخط الحي الاماراتي-أسوان 6,5 جنيهات ، والحي الاماراتي ـالزهور 6 جنيهات ، خط بورسعيد بورفؤاد 8 جنيهات .

وبالنسبة لتعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات، جاءت كما يلي : خط بورسعيد المرج 137 جنيها ، وبورسعيد الإسماعيلية 63 جنيها ، وبورسعيد السويس 120 جنيها ، بورسعيد الزقازيق 120 جنيها ، وبورسعيد فاقوس 100 جنيها ، وبورسعيد القنطرة غرب 52 جنيها ، وبورسعيد المنزلة 52 جنيها ، وبورسعيد دمياط 43 جنيها ، بورسعيد دمياط الجديدة 65 جنيهٱ

وبورسعيد المنصورة 86 جنيها ، وبورسعيد المحلة الكبري 120 جنيها ، وبورسعيد طنطا 125 جنيها ، وبورسعيد الإسكندرية 155 جنيها.

وشدد محافظ بورسعيد على الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب، والتي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، موجهٱ بضرورة تكثيف حملات المرور لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة و عدم حدوث أي مخالفات في هذا الشأن .