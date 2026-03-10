الجيش السوري: مليشيات حزب الله أطلقت قذائف باتجاه نقاط للجيش غرب دمشق

أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، بسقوط قذائف مدفعية على الأراضي السورية قرب بلدة سرجايا غرب دمشق، أطلقت من الأراضي اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن هيئة العمليات قولها: «مليشيات حزب الله اللبناني هي من أطلقت القذائف باتجاه نقاط للجيش العربي السوري قرب سرجايا.. ورصدنا وصول تعزيزات لميليشيات الحزب إلى الحدود السورية اللبنانية، ونقوم بالمراقبة وتقييم الموقف».

وأشارت هيئة العمليات، إلى التواصل مع الجيش اللبناني، ودراسة الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم، متابعة: «الجيش العربي السوري لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف سوريا».

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد حذر من أن التصعيد العسكري الجاري في المنطقة يمثل تهديدا وجوديا للمنطقة بأسرها، معتبرًا أن إغلاق مضيق هرمز واستهداف البنية التحتية للطاقة في الخليج قد يقودان إلى اضطرابات خطيرة في الاقتصاد العالم.

وقال خلال مشاركته في اجتماع افتراضي ضم عدداً من قادة المنطقة لبحث سبل خفض التصعيد والتعامل مع التطورات العسكرية المتسارعة، إن استمرار هذه التطورات قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.