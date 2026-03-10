وزير الخارجية الألماني متشكك إزاء نهاية سريعة للحرب مع إيران

أبدى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تحفظا بشأن احتمالات انتهاء الحرب مع إيران قريبا.

وقال فاديفول خلال لقائه نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس في العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال تركز على تقليص القدرات العسكرية لإيران "التي تمثل تهديدا للجوار وكذلك لأوروبا، بحيث لا تعود هذه المخاطر قائمة"، وأضاف: "أعتقد أن هذه الهجمات ستستمر إلى أن يتحقق هذا الهدف أو تظهر إيران استعدادا جديا للتفاوض".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح في وقت سابق احتمال انتهاء الحرب قريبا. ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عنه قوله: "أعتقد أن الحرب تكاد تكون انتهت". لكنه لم يحدد موعدا دقيقا لذلك.

وقال فاديفول إن على الأوروبيين انتظار اللحظة التي تتوفر فيها فرصة جدية لبدء المفاوضات، مضيفا أنه يتعين عليهم "التحرك بسرعة كبيرة الآن حتى نتمكن أيضا من الاضطلاع بدور في هذه المفاوضات".

وأكد فاديفول تضامن بلاده مع قبرص في حال وقوع هجمات جديدة بصواريخ أو طائرات مسيرة إيرانية، لكنه رفض مجددا تقديم دعم عسكري. وقال فاديفول إنه إذا نشأ وضع أمني "تحتاج فيه قبرص إلى ألمانيا فستكون ألمانيا موجودة"، موضحا أن التزام المساعدة المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي سارٍ وأن ألمانيا ستفي به، مشيرا في المقابل إلى توزيع الأعباء العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي، موضحا أن العديد من الشركاء يدعمون قبرص بالفعل، لا سيما الدول المطلة على البحر المتوسط، بينما تنشط ألمانيا على سبيل المثال في بحر البلطيق أو في منطقة البلطيق.

وتعد قبرص - الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي - الأقرب جغرافيا إلى منطقة الأزمات في الشرق الأوسط. وتقع الجزيرة في شرق البحر المتوسط على بعد نحو 150 إلى 250 كيلومترا فقط من لبنان وإسرائيل. وكانت طائرة مسيرة من طراز إيراني قد أصابت الأسبوع الماضي قاعدة جوية بريطانية في قبرص وألحقت أضرارا طفيفة بها.

وعقب ذلك أرسلت اليونان أربع مقاتلات من طراز "إف-16" وفرقاطتين. كما أرسلت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا سفنا إلى قبرص. وشكر كومبوس جميع الدول "التي استجابت بسرعة وأكدت دعمها لقدرات قبرص الدفاعية من خلال إجراءات ملموسة وملحوظة".