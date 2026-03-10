 إصابة ديميرال تضرب أهلي جدة قبل مواجهة الهلال في كأس الملك - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مارس 2026 12:46 م القاهرة
إصابة ديميرال تضرب أهلي جدة قبل مواجهة الهلال في كأس الملك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 12:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مارس 2026 - 12:36 م

تأكد غياب المدافع التركي ميريح ديميرال، لاعب الأهلي السعودي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026.

ويأتي غياب ديميرال بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة المقررة يوم 18 مارس الجاري.

وكان الأهلي قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد فوزه على القادسية بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، فيما تأهل الهلال عقب فوزه الكبير على الفتح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يواجه المتأهل من مباراة الأهلي والهلال الفائز من المواجهة الأخرى في نصف النهائي التي تجمع بين الاتحاد والخلود في المباراة النهائية.


