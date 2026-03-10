رئيس الوزراء: قررنا رفع أسعار الوقود حتى لا تؤثر بالسلب على حركة الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدة الحرب وتداعياتها أمر لا يستطيع أحد التكهن به.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة شكّلت لجنة تعامل مع الأزمة المركزية، قائلًا إنها عقدت اجتماعات متتالية لمراجعة ومتابعة الموقف بالكامل على مدار الساعة.

وذكر أن «تداعيات الحرب الشديدة أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمدادات، خاصة قطاع الطاقة، ما أثر على العديد من السلع والخدمات».

ولفت إلى أن الحكومة أعلنت عن إجراءات استثنائية برفع سعر الوقود، بعد ارتفاع سعر برميل البترول من 84 دولارًا الأسبوع الماضي، إلى 92 دولارًا الآن.

وأكمل: «إحنا بالفعل كنا مستعدين ولدينا على أرض الدولة المصرية كميات من المخزون، هوناك تعاقدات مستقبلية على توريد الغاز والوقود، لكن ككل دول العالم لمرحلة معينة، تدخل في التعاقدات معادلة سعرية تعتمد على سعر اليوم».

وأشار إلى أن زيادة الوقود كانت غير مسبوقة وحدثت في فترة زمنية بسيطة، مضيفًا: «الخيار المهم الاطمئنان لامتلاك كل الإمدادات التي تلبي احتياجات قطاعي الكهرباء والطاقة والصناعة والمنازل والاستهلاكات، ولم نرغب في التأثير على إمدادات الطاقة والغاز، حتى لا تؤثر بالسلب على حركة الاقتصاد المصري».