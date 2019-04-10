قاضي في بيرو بأمر باحتجاز الرئيس السابق كوشينسكي للتحقيق في قضية غسيل أموال

أمر قاضي في بيرو، اليوم الأربعاء، باحتجاز رئيس البلاد السابق بيدرو بابلو كوشينسكي، لمدة عشرة أيام على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بغسيل أموال.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن كوشينسكي (الذي يبلغ من العمر 80 عامًا) تنحى عن رئاسة البلاد العام الماضي بعد أن كشف

مشرعون من المعارضة - كانوا يسعون للإطاحة به - أن شركة استشارية خاصة تابعة للرئيس السابق تلقت نحو 782 ألف دولار، من خلال مدفوعات لم يُـكشف عنها في السابق من شركة تشييد برازيلية عملاقة منذ أكثر من عقد، وأن بعض من هذه المدفوعات دخلت في الفترة التي شغل فيها كوشينسكي منصب وزير بالحكومة لمدة سنوات.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أن ثلاثة رؤساء ممن سبقوا كوشينسكي وجهت إليهم أيضًا اتهامات أو أنهم قيد التحقيق فيما يتعلق بصلاتهم المزعومة بالشركة البرازيلية.