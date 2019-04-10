تراجع عدد الطائرات التي سلمتها بوينج في الربع الأول تأثرا بأزمة 737 ماكس

أعلنت شركة بوينج الأمريكية اليوم الثلاثاء، تراجع عدد الطائرات التي سلمتها في الربع الأول تأثرًا بأزمة الطراز 737 ماكس 8.

وتواجه بوينج ضغوطًا كبيرة على مستوى العالم بعد وقوع حادثين في غضون فترة أقل من ستة أشهر لطائرتين من طراز 737 ماكس8 أسفرا عن مقتل 346 شخصًا، وأعقب ذلك فرض حظر طيران على هذا النوع من الطائرات في العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة.

وأوضحت بوينج أن عدد الطائرات التي سلمتها لعملاء في الربع الأول من سلسلة طائراتها 737 وصل إلى 89 طائرة، مقابل 132 طائرة من نفس الطراز كانت سلمتها في نفس الفترة من 2018.

وتابعت الشركة أن إجمالي عدد طائرات النقل التي تم تسليمها تراجع من 184 إلى 149 طائرة.

وكان الحادثان وقعا في اندونيسيا واثيوبيا.

وكان قد تم تعليق تسليم طائرات الطراز الأفضل مبيعا في بوينج.

ولا يزال من غير الواضح مصير هذه الطائرات إلى حين توضيح أسباب الحادثتين والمشاكل المتعلقة ببرامج التوجيه فيها.

وكانت بوينج أعلنت يوم الجمعة الماضي تخفيض معدل الإنتاج الشهري من هذا الطراز اعتبارا من منتصف أبريل الجاري بنسبة نحو 20% ليقل هذا المعدل من 52 إلى 42 طائرة فقط.