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أدخل البرلمان الأردني بعض التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بتحديد سن الزواج، ليسمح بزواج الأفراد في سن 16 عامًا، لكن بشرط موافقة قاضي القضاة وتعليماته، وأن يكون الزواج ضرورة تقتضيها المصلحة.

ويتراوح المعدل العالمي للسن القانوي للزواج بين 16 و18 عامًا، لكن هناك دول قد تثير الاندهاش في تحديدها للسن الزواج، منهم إيران فتسمح بزواج الفتيات في عمر 9 سنوات.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» الدول التي تشرع الزواج بعمر الـ 16 عامًا وما دونه:

إيران 9 سنوات للفتيات و22 عامًا للذكور.

الأوروجواي 12 عامًا و14 عامًا.

الإكوادور 12 عامًا و14 عامًا.

سلطنة بروناي 13 عامًا و13 عامًا.

إماراة أندورا 14 عامًا و14 عامًا.

العراق 15 عامًا و15 عامًا.

فنزويلا 14 عامًا و16 عامًا.

سانت فينسنت واللغارينادين 15 عامًا و16 عامًا.

النيجر 15 عامًا و18 عامًا.

مالي 15 عامًا و18 عامًا.

المكسيك يتراوح بين 14 و16 عامًا للفتيات، وبين 16 و18 عامًا للذكور.

بنين 15 عامًا و18 عامًا

رومانيا 16 عامًا و18 عامًا

النمسا 16 عامًا و16 عامًا

الأرجنتين 16 عامًا و18 عامًا