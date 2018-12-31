الشرطة السودانية: 11 شخصا لقوا مصرعهم خلال أحداث الاعتصام أمس

قال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق إبراهيم عثمان عبد الرحيم، إن 11 شخصا لقوا مصرعهم من بينهم 6 ينتمون للقوات النظامية وذلك خلال الأحداث التي شهدها أمس "الثلاثاء" موقع اعتصام متظاهرين سودانيين بالقرب من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار عبد الرحيم -خلال اجتماع لجنة متابعة التطورات السياسية بالسودان اليوم "الأربعاء" برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي الدكتور محمد طاهر إيلا- إلى ظهور سلوك إجرامي في أطراف ولاية الخرطوم، تمثل في مخطط لحرق بعض أقسام الشرطة حيث تم إبطاله بفضل يقظة أجهزة الشرطة، مؤكدا أهمية تجاوز الأوضاع الحالية بالتنسيق بين كافة مكونات الأجهزة النظامية.

وأوضح وزير الإعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، حسن إسماعيل في تصريحات صحفية أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى تقارير من عدد من الوزراء حيث قدم الفريق صديق عامر وزير ديوان الحكم الاتحادي تقريرا حول الأوضاع بالولايات مؤكدا استتباب الأوضاع الأمنية بالولايات المختلفة مع استمرار حالة التوتر في المنطقة بين كوبري النيل الأزرق وكوبري كوبر بمدينة الخرطوم كاشفا أن هناك ترتيبات جارية لتجاوز هذا الوضع.

وقال إسماعيل إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع استمرار الحكومة في شراء القمح المحلي حيث تم توفير 500 مليار جنيه لمواصلة عملية الشراء كما تم الاطمئنان علي ترتيبات وزارة الموارد المائية والكهرباء للحد من القطوعات والاستعداد بشكل أفضل لفصل الصيف لافتا إلي الاجتماعات بين الوزارة والوفد المصري في إطار التعاون في المجال الكهربائي بالإضافة إلي التواصل مع إثيوبيا بشأن الربط الكهربائي.