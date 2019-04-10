«أمريكان أيرلاينز» تحذر من ضعف نتائج الربع الأول بسبب وقف تشغيل طائرات «بوينج 737 ماكس»

حذرت شركة الطيران الأمريكية "أمريكان أيرلاينز جروب" من ضعف نتائجها خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب وقف تشغيل طائرات طراز "بوينج 737 ماكس" الشهر الماضي والإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية في بداية العام الحالي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة القول إنها تتوقع تراجع معدل نمو أسعار تذاكرها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 1% وليس بمعدل 2% كما كانت تتوقع من قبل.



كما تتوقع الشركة أن يتراوح هامش أرباحها قبل حساب الضرائب بين 2% و4% وهو ما يقل بمقدار نصف نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.



وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها لا تستطيع حاليا تقدير التكلفة الفعلية لوقف استخدام طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس" في أعقاب حادث تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لخطوط الطيران الإثيوبية في الشهر الماضي وذلك بعد حوالي خمسة أشهر من تحطم طائرة أخرى من نفس الطراز تابعة لشركة الطيران الماليزية "ليون أيروايز".



واضطرت "أمريكان أيرلاينز" إلى إلغاء حوالي 90 رحلة يوميا منذ 13 مارس الماضي أي بما يعادل حوالي 1620 رحلة خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب قرار وقف تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس".



كانت هيئات السلامة الجوية في مختلف دول العالم قد أمرت بوقف تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس" بعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية حتى يتم اكتشاف أسباب الحادث وعلاجها والتأكد من عدم تكراره.



في الوقت نفسه كان الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في يناير الماضي بسبب الخلاف بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن موازنة العام المالي الحالي قد أدى إلى تراجع الطلب على السفر الجوي في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.



كانت "أمريكان أيرلاينز" قد ألغت أيضا 940 رحلة طيران عندما اضطرت إلى وقف تشغيل 14 طائرة طراز "بوينج 737 – 800" لإصلاح خلل فني فيها. وقد عادت 3 طائرات من هذا الطراز إلى الخدمة خلال الشهر الماضي، فيما من المنتظر عودة الباقي بنهاية الشهر الحالي.