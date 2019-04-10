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تراجع إنتاج «ريبسول» الإسبانية للنفط بنسبة 3% خلال الربع الأول

مدريد - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 11:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 11:59 ص

أعلنت شركة النفط الإسبانية "ريبسول"، اليوم الأربعاء، عن تراجع متوسط إنتاجها النفطي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3% سنويا إلى ما يعادل 705 آلاف برميل يوميا.

ووصل إنتاج الشركة في أمريكا الشمالية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 173 ألف برميل يوميا بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالفترة نقسها من العام الماضي.

وفي أوروبا وإفريقيا والبرازيل، وصل إنتاج الشركة إلى حوالي 157 ألف برميل يوميا بانخفاض نسبته 6% سنويا.

وأشارت الشركة الإسبانية إلى اعتزامها نشر نتائج الربع الأول من العام الحالي ككل يوم 30 أبريل الحالي.


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