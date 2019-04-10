تراجع إنتاج «ريبسول» الإسبانية للنفط بنسبة 3% خلال الربع الأول

أعلنت شركة النفط الإسبانية "ريبسول"، اليوم الأربعاء، عن تراجع متوسط إنتاجها النفطي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3% سنويا إلى ما يعادل 705 آلاف برميل يوميا.

ووصل إنتاج الشركة في أمريكا الشمالية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 173 ألف برميل يوميا بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالفترة نقسها من العام الماضي.

وفي أوروبا وإفريقيا والبرازيل، وصل إنتاج الشركة إلى حوالي 157 ألف برميل يوميا بانخفاض نسبته 6% سنويا.

وأشارت الشركة الإسبانية إلى اعتزامها نشر نتائج الربع الأول من العام الحالي ككل يوم 30 أبريل الحالي.