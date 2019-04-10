معرض أوفيزي يكشف غموض لوحات دافينشي: كان يستخدم يديه الاثنتين بنفس البراعة

كشف باحثون في معرض أوفيزي بمدينة فلورنسا الإيطالية أن الرسام الشهير ليوناردو دافينشي كان قادرا على الكتابة والرسم والطلاء بكلتي يديه.

وذكرت صحيفة (ذا لوكال) - في نسختها الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن معهد الأبحاث والترميم في المعرض أثبت براعة دافنشي من خلال تحليل رسمة تعرف باسم "المناظر الطبيعية (بي8)"، ويُعتقد أنها أقدم أعماله حيث يرجع تاريخها إلى عام 1473 عندما كان عمره 21 عاما، وتصف نهر أرنو الذي يتدفق عبر فلورنسا وقلعة مونتيلوبو في الخلفية مكتوب عليها نقوش بخط اليد، واحدة على المقدمة مكتوبة بشكل عكسي والأخرى على الظهر مكتوبة من اليسار إلى اليمين.

وأظهر الباحثون أن كلا النقشين قام بهما الفنان، حيث استخدم يده اليسرى لكتابة النقوش بشكل معكوس في المقدمة، بينما استخدم يده اليمنى لتدوين النقش على ظهر الرسمة بترتيب صحيح.

وقالت مؤرخة الفن سيسيليا فروزينيني "وُلد ليوناردو أعسرا، لكن تعلم في سن مبكرة للغاية استخدام اليد اليمنى.. ومن خلال ملاحظة خط يده، بما في ذلك النقوش على هذا الرسم، من الواضح أن كتاباته بيده اليمنى كانت جيدة الشكل، وكان ليوناردو قادرا على استخدام يده اليمنى... فرضيتنا هي أن الفكرة جاءت إليه من ملاحظته للكتابة في الاتجاه المعاكس على ورق الاستشفاف التي استخدمها لرسوماته بعد قلبها".

وقد أنجز الباحثون عملهم قبل أن يعيدوا الرسمة إلى مسقط رأس ليوناردو في مدينة فينشي التابعة لمقاطعة فلورنسا بمنطقة توسكانا الإيطالية، لعرضها في احتفالية مرور 500 عام على وفاته.