المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن تأجيل الملتقى الوطني الليبي للسلام

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الثلاثاء، إن الملتقى الوطني الليبي الجامع للسلام لن يعقد كما هو مقرر الأسبوع المقبل وذلك بسبب القتال الدائر قرب العاصمة طرابلس.

وأضاف سلامة في بيان له : "لا يحقّ لنا أن نسمح بإفساد هذه الفرصة التاريخية، وفي نفس الوقت لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تُضرَب والغارات تُشَنّ، دون التأكد من تمكن كل الذين أبدوا الاستعداد للاستجابة لهذا الواجب الوطني التاريخي من عموم مناطق البلاد ومن تأمين سلامتهم وحريتهم بالتعبير عن رأيهم".

كانت الأمم المتحدة تخطط لعقد المؤتمر في مدينة غدامس الجنوبية الغربية في الفترة من 14 إلى 16 أبريل لمناقشة الإطار الدستوري للانتخابات كوسيلة لإنهاء أزمة البلاد التي استمرت ثماني سنوات