ترامب يهنئ نتنياهو على تقدمه في الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقدمه في الانتخابات، حيث يبدو من الواضح أنه سيفوز بفترة أخرى.

وقال ترامب المعروف بأنه مؤيد قوي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، للصحفيين إن فوز نتنياهو سيعزز فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف الرئيس في البيت الأبيض: "اعتقد أنه بات لدينا الآن فرصة أفضل مع فوز (بيبي)".

وتشير التوقعات إلى أن حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو سيشكل وحلفاؤه أكبر تكتل في البرلمان الإسرائيلي، وهو ما يضع رئيس الوزراء عل طريق الفوز بولاية خامسة.

يذكر أن ترامب كان اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة، كما اعترف مؤخرا بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقرر الرئيس الأمريكي أول أمس الاثنين تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية أجنبية".