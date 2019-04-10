نيبال ترسل فريقا من المساحين لإعادة قياس جبل إيفرست في ظل جدل بشأن تراجع ارتفاعه

أرسلت الحكومة النيبالية، اليوم الأربعاء، فريقا من مساحي الأراضي لقياس ارتفاع جبل إيفرست، وهي المرة الأولى من نوعها التي تقوم فيها البلاد بذلك، في مسعى لوضع نهاية للجدل بشأن تراجع ارتفاعه.

وقام رئيس الوزراء كيه.بي. شارما أولي بتوديع الفريق، الذي يضم أربعة مساحين، من مقر إقامته الرسمي في كاتماندو اليوم الأربعاء.

وقال سوشيل دانجول، المسؤول في إدارة المسح، وهي الجهة المسؤولة عن وضع الخرائط في البلاد، إن فريق البعثة يقوده المساح خيم لال دجوتام الذي شارك في قياس إيفرست عام 2011، ويساعده ثلاثة متسلقين من الشيربا.

وأضاف دانجول أن فردين من البعثة سيتسلقان القمة بينما سيظل الآخران في معسكر عند سفح الجبل، مشيرا إلى أن الفردين في الأعلى سيقومان بإرسال بيانات تتعلق بارتفاع القمة والموقع إلى زملائهما في الأسفل.

ومن المقرر أن يصلا إلى قمة الجبل أواخر مايو المقبل، بعد عامين من التخطيط. وعلى مدار العام والنصف الماضي، قام فريق من 81 عضوا بوضع خرائط مدققة لمساحة شاسعة من الأراضي في منطقة إيفرست.

تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع الحالي الرسمي لإيفرست هو 8848 مترا، وهو قياس قامت به الهند في عام 1954. إلا أن هناك حالة مستمرة من الجدل بشأن ارتفاعه.

وكثُر الجدل في هذا الشأن بعد زلزال شهدته نيبال عام 2015 ، حيث يشتبه العلماء في أن ارتفاع الجبل ربما تقلص.

وقال دانجول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"إيفرست موجود في نيبال، إلا أننا لم نقم قبل ذلك بقياسه. كما أننا نريد وضع حد للجدل بشأن الارتفاع الدقيق. ولهذا أطلقنا هذه الحملة وفقا للمعايير الدولية".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المسح في ورشة عمل دولية ستنعقد في كاتماندو في ديسمبر.