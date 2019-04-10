الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في فنزويلا ازدادت سوءا

قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية إن الأزمة الإنسانية في فنزويلا ازدادت سوءًا.

وأضاف لوكوك - في كلمته خلال جلسة بمجلس الأمن اليوم الأربعاء، دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وأوردتها شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية - إن حجم الاحتياجات كبير ومتزايد، حيث يحتاج نحو 7 ملايين شخص يملثون ربع عدد سكان فنزويلا إلى مساعدات إنسانية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل على زيادة المساعدات الإنسانية، مضيفًا: "لكن هناك حاجة للقيام بالمزيد في هذا الصدد".

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية عميقة بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو، توليه مهام رئيس البلاد مؤقتًا، ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف به من قبل أكثر من 50 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة التي تريد تنحي الرئيس نيكولاس مادورو.

وينسب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأزمة الإنسانية التي تعاني منها بلاده إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها، لكنّ المعارض خوان جوايدو يؤكّد أنّ الفساد الحكومي هو السبب.

وطلبت واشنطن في فبراير الماضي، في مجلس الأمن إصدار قرار يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا وإيصال المساعدة الإنسانية بدون أي عوائق، لكن روسيا والصين لجأتا إلى الفيتو.

وأعلنت فنزويلا، الخميس الماضي، بدء إجراءات محاكمة جوايدو، بعد سحب الحصانة البرلمانية منه بتهمة "خيانة الوطن".