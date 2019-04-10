الشرطة الأوغندية تحتجز عددا من الأشخاص على خلفية اختطاف سائحة أمريكية

احتجزت الشرطة الأوغندية عددا من الأشخاص على خلفية الاشتباه في ضلوعهم في اختطاف السائحة الأمريكية كيمبرلي سو إينديكوت التي تم إنقاذها في وقت سابق حسبما أفادت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون أوغنديون في وقت سابق إنهم يشتبهون في أن إحدى الجماعات المسلحة التي تعمل قرب الحدود بين أوغندا والكونغو هي المسؤولة.

ومع ذلك ، قال فريد إنانجا المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحتجزين ليسوا من المسلحين المتمردين وإنما هم "أعضاء في عصابات إجرامية".وذلك دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وكانت السائحة الأمريكية كيمبرلي سو قد تم خطفها هي ومرشدها السياحي جان بول ميرينج، من متنزه الملكة إليزابيث الوطني الأربعاء الماضي. وأكدت الشرطة الأوغندية أمس إنقاذ الاثنين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد دفعت فدية ، بعد أن قالت متحدثة باسم الشرطة الأسبوع الماضي إن الخاطفين طلبوا نصف مليون دولار.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الاثنين، الحكومة الأوغندية إلى " سرعة" إلقاء القبض على الخاطفين.

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