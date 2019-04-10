صندوق النقد يدعو ألمانيا إلى تعزيز الاستثمارات والتركيز على الانفاق العام

دعا صندوق النقد الدولي ألمانيا مجددا إلى الاستفادة بصورة أفضل من إمكانات الاستثمار الحكومي.

وقال فيتور جاسبار، مدير قسم السياسة المالية بالصندوق، في واشنطن اليوم الأربعاء: "نرى أن توسيع نطاق السياسة المالية في ألمانيا سيكون موضع ترحيب".

وأوضح جاسبار أنه بالنسبة لألمانيا، من الحكمة التركيز على الإنفاق العام وذلك في ظل استمرار تدني تكاليف التمويل، "وهناك العديد من الفرص لاستثمارات منتجة في البنية التحتية والشبكات في ألمانيا".

وأضاف أن هذا سيكون بمثابة فرصة لألمانيا لتأمين نموها وقدرتها التنافسية للمستقبل وذلك نظرا للفوائد السلبية في الوقت الراهن على السندات الحكومية الألمانية.

وأعرب جاسبار عن اعتقاده بأن زيادة النفقات الحكومية من شأنها الإسهام في تقليص الفائض التجاري لألمانيا والذي يزيد حاليا عن معايير الاتحاد الأوروبي.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا ضعيفا هذا العام بنسبة 8ر0%، على أن يعاود معدل النمو ارتفاعه في العام التالي ليصل إلى 4ر1%.

يذكر أن مطالبات صندوق النقد الدولي تقع منذ فترة على آذان صماء في برلين، وكان وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله دخل في صراعات مع مدير عام الصندوق كريستين لاجارد بسبب هذا الموضوع، كما لم يطرأ تغيير على التوجه الأساسي في عهد وزير المالية الحالي أولاف شولتس.