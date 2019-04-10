بدء أعمال منتدى حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بنواكشوط

بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال منتدى حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وذكرت الاذاعة الموريتانية ان المنتدى الذي تنظمه الحكومة الموريتانية بالتعاون مع اللجنة الأممية الاقتصادية لإفريقيا يهدف إلى التعريف بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والعمل على بلورة مشروع استراتيجية وطنية لتنفيذ هذا الاتفاق لتحقيق جملة من الأهداف المحلية والقارية من بينها توحيد السوق الإفريقية من أجل جذب الاستثمار إلى البلدان الإفريقية وتقوية الشراكات التجارية البينية وتنمية الصناعات فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأكدت العالية بنت منكوس وكيلة وزارة التجارة الموريتانية اهمية منطقة التجارة القارية في إزالة كافة الحواجز التعريفية بين دول القارة تمهيدا لخلق سوق فريد من نوعه في العالم.

وأضافت أن منطقة التجارة القارية الإفريقية تشكل مصدرا لفرص هائلة للدول الأعضاء ولمواطني الاتحاد وللمؤسسات الإفريقية وللمستثمرين الأجانب وللسوق المالية وللأمم الأخرى في العالم.

وبدوره أبرز ممثل اللجنة الأممية الاقتصادية لإفريقيا الدكتور سليمان عبد الله الأهمية الكبيرة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالنسبة للبلدان الإفريقية باعتبارها تشكل فضاء واسعا من شأنه تعزيز التبادلات التجارية البينية.

وأضاف أن تحقيق استفادة كبيرة من هذه المنطقة التجارية سيمكن الدول الإفريقية من إقامة نهضة تنموية مستديمة قوامها اقتصاديات متنوعة.

ووقع اثنان وخمسون بلدا من اصل اعضاء الاتحاد الافريقي الخمسة والخمسون على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.