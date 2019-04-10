تغريم بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني 133 مليون دولار لانتهاك قواعد مكافحة تبييض الأموال

قررت هيئة الرقابة المالية في بريطانيا تغريم بنك "ستاندرد تشارترد بنك" 2ر102 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار) لاتهامه بانتهاك قواعد مكافحة تبييض الأموال في اثنين من مجالات عمله عالية المخاطر.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن هذه الغرامة هي ثاني أعلى غرامة تفرضها على بنك بسبب انتهاك قواعد مكافحة تبييض الأموال.

ولفتت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة المالية في اثنين من مجالات عمل البنك الذي قال إنهما من الأعلى مخاطرة.

وبحسب الهيئة فإن البنك فشل في وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع المخاطر المالية، كما فشل في التأكد من التزام فروعه في الإمارات العربية المتحدة بنفس المعايير والقواعد البريطانية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب .

يذكر أن بنك "ستاندرد تشارترد" كان قد دفع مليار دولار غرامة لإنهاء التحقيقات الأمريكية في تعاملاته غير القانونية مع إيران.