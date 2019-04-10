رئيس وزراء باكستان: لن يتم السماح للجماعات المسلحة بالعمل على أراضينا

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بأن حكومته لن تسمح للجماعات الإسلامية المسلحة بالعمل في البلاد.

وقال خان، في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أجنبية أخرى: "لقد قررنا، من أجل مستقبل بلادنا، نسيان الضغط الخارجي، لن نسمح للميلشيات المسلحة بالعمل على أراضينا بعد الآن".

وتقوم قوات الأمن الباكستانية بحملة ضد الجماعات المسلحة في أعقاب وقوع تفجير انتحاري أودى بحياة 40 من أفراد القوات شبه النظامية الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وكانت إحدى الجماعات المسلحة، وهي جماعة جيش محمد، قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع في 14 فبراير الماضي، وأدى لتفاقم التوترات بين الجارتين النوويتين.

وقال خان: "الجيش الباكستاني هو الذي أوجد هذه الجماعات"، معترفا بحقيقة تاريخية وقعت في ثمانينيات القرن الماضي، عندما حاربت بعض من هذه الجماعات ضد القوات السوفيتية في أعقاب غزوها لأفغانستان. وأضاف: "لم يعد هناك حاجة لهذه الجماعات بعد الآن" .

قد مارست واشنطن ونيودلهي ضغوطا لأعوام على باكستان لكي تتخذ إجراء ضد هذه الجماعات ومنعها من شن هجمات في أفغانستان والهند.

ويشار إلى أن نحو 70 جماعة من المسلحين والمتمردين العرقيين تعمل في باكستان، وفقا لوزارة الداخلية الباكستانية.