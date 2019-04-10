تدفق المئات من الشباب على مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في إحدى ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي في صباح صيفي مترب.

وكان هؤلاء الشباب من بين آلاف في مختلف أنحاء البلاد الذي كانوا في طريقهم لحضور دروس للاستعداد لدخول اختبارات للحصول على الوظائف الحكومية.

وقال كريشنا (23 عاما)، وهو حاصل على شهادة دراسات عليا في الرياضيات، "هناك أمان، الراتب يأتي في كل شهر، ويمكن أن تحصل أيضا على مسكن".

ويتلقى كريشنا دروسا في مؤسسة "بارامونت كوتشينج"، وهي واحدة من العديد من المؤسسات المشابهة، التي تقوم برسم الطريق إلى محطة السكك الحديدية في جورجاون (32 كيلومترا) جنوب نيودلهي.

وتتسم المنافسة بالقوة، في عام 2018، كان هناك ما يقدر بنحو 7ر2 مليون متقدم للحصول على 8084 وظيفة مفتش ومساعد كاتب في العديد من الإدارات الحكومية الاتحادية.

ويسلط الطلب المتزايد خلال العقد الماضي على عدد محدود من الوظائف الحكومية الضوء على فشل الهند في الوفاء بتطلعات عدد متزايد من الشباب المتعلمين الساعين إلى وظيفة آمنة بأجر جيد.

ومع استعداد الهند لانتخاب حكومة جديدة في انتخابات تستمر شهرا، وتبدأ في الأسبوع الجاري، يعد توفير الوظائف قضية تحتل الأولوية للناخبين، وذلك وفقا لدراسة أجريت عام 2018، بواسطة رابطة الحقوق الديمقراطية، وهي منظمة غير ربحية تعمل على الإصلاحات الانتخابية.

وتتعهد الأحزاب السياسية بتوفير فرص تعليمية أفضل وتنمية للمهارات وتوفير فرص عمل إذا تم انتخابها لتولي السلطة.

يذكر أن أكثر من ثلث عدد سكان الهند الذي يبلغ 3ر1 مليار نسمة، تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و35 عاما، إلا أنه لا يتم تسجيل الجميع في سجلات الناخبين، ولكن من بين الناخبين الجدد الذين تمت إضافتهم إلى سجلات الناخبين منذ انتخابات عام 2014، يتوقع مشاركة 15 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما وأكثر من ذلك.

وكان تعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتعزيز حالة البطء الاقتصادي، التزاما رئيسيا في حملته الانتخابية لحزبه بهارتيا جاناتا في انتخابات عام 2014، والتي حصل فيها على أغلبية كبيرة.

وخلال تلك الحملة، انتقد مودي حكومة حزب المؤتمر بسبب تحقيق "نمو بلا وظائف" وقال إن حزبه سيوفر 10 ملايين وظيفة جديدة.

ولكن دراسة إحصائية حكومية تم تسريبها مؤخرا أظهرت أن الهند بقيادة مودي سجلت في عامي 2017 و2018 أعلى معدل للبطالة في 45 عاما بنسبة 1ر6 بالمئة.

ورفضت الحكومة هذه الدراسة قائلة إن النمو في ضريبة الدخل وصناديق الادخار تظهر أن عدد الوظائف قد تزايد.

ويؤكد الخبراء أنه من المستحيل تقريبا قياس نمو الوظائف بدقة في الهند. إلا أن تقارير حديثة بشأن عدد المتقدمين - والذين غالبا ما يمتلكون مؤهلات تزيد على المطلوب- للوظائف الحكومية، تشير إلى أن هناك خطأ كبيرا.

في أبريل 2018، تلقت السكك الحديدية الهندية 7ر23 مليون متقدم إلى 123 ألف وظيفة شاغرة كقائد للقطارات أو فني أو عامل بالسكك الحديدية.

وفي فبراير، كشف تقرير بولاية اوتار براديش أنه كان هناك 90 ألف متقدم لـ62 وظيفة ناقل مراسلات في إدارة الشرطة.

وتتطلب الوظيفة نقل وثائق وملفات بين أقسام الشرطة. وكان من بين المتقدمين لشغل الوظيفة 3700 شخص يحملون شهادة الدكتوراة و28 ألف يحملون شهادة دراسات عليا و50 ألف يحملون شهادة جامعية، حسبما أفاد موقع "ذا برنيت" الإخباري.

وكانت المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة هي تعليم مدرسي حتى المستوى الخامس والقدرة على ركوب دراجة.

ولا تزال الهند من بين الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، حيث تحقق نموا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر7 بالمئة بين عامي 2014 و2019، ويتم توفير فرص العمل بشكل يومي.

إلا أن المشكلة تكمن في أن معدل توفير الوظائف لا يواكب سرعة نمو السكان الشباب الذين ينضمون إلى قوة العمل، بينما يفشل القطاع الخاص في توفير نوع جيد من الوظائف، حسبما قالت شيخا باتيل، خبيرة الاقتصاد في نيودلهي.