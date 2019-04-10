إرسال تعزيزات عسكرية إلى المطار الدولي الوحيد بألبانيا لتأمينه بعد حادث السرقة

أرسلت حكومة ألبانيا، اليوم الأربعاء، تعزيزات عسكرية من قوات الجيش إلى المطار الدولي الوحيد في تيرانا، وذلك بعد قيام مسلحين، أمس الثلاثاء، باقتحام طائرة نمساوية وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المسلحين قاموا بسرقة هذا المبلغ أثناء شحنه داخل الطائرة النمساوية، حيث تبادلت الشرطة الرصاص مع المسلحين، مما أدى إلى مصرع أحدهم وفرار الباقين بالأموال المسروقة.

وقررت حكومة ألبانيا نشر أفراد من قوات الشرطة العسكرية وكتيبة من أفراد القوات الجوية الخاصة حول المطار من اجل تأمينه بعد هذا الحادث.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن البنك المركزي الألباني لا يسمح للبنوك الوطنية بقبول العملات الأجنبية ، مما يدفعها إلى إرسالها إلى البنوك الخاصة بالخارج.