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بدأت جامعة توبينجن الألمانية مراجعة دراسة للباحث نيلز بيرباومر، عن المخ لدى المرضى المصابين بالشلل، وذلك بسبب شكوك في وجود مخالفات علمية بالدراسة، حسبما أكدت متحدثة باسم الجامعة اليوم الثلاثاء.

نشرت الدراسة عام 2017 في مجلة "بلوس بايولوجي" المتخصصة، وخلصت إلى إمكانية التواصل مع المرضى المصابين بالشلل من خلال نقطة اتصال يتم إنشاؤها بين مخ المرضى وجهاز حاسوب خاص.

في سبيل ذلك اختبر باحثون تحت إشراف الأستاذ غير المتفرغ، نيلز بيرباومر، غطاء خاصا للرأس.

أجاب الباحثون خلال الدراسة على أسئلة في خاطرهم، بينما قاس الباحثون نشاط المخ لدى المرضى عبر هذا الغطاء.

وفقا للجامعة فإن أحد المسؤولين في كلية الطب بجامعة توبينجن تلقى في أبريل 2018 بلاغًا من شخص متخصص يتضمن شكوكا في الدراسة.

وتتبع المسؤول هذه الشكوك وقدم للجنة الجامعية المختصة تقريرًا بشأن ما توصلت إليه مراجعة الدراسة.

وخلص التقرير إلى وجود مخالفات علمية في الدراسة، مما جعل اللجنة تفتح تحقيقا بشأن الدراسة في يناير الماضي.

ولا يزال البروفيسور نيلز بيرباومر متمسكا بنتائج الدراسة، حيث قال اليوم الثلاثاء إن الشكوك التي ذكرها صاحب البلاغ تعود للأساليب الحسابية المختلفة.

ولا يعرف بعد متى ستصدر لجنة التحقيق بالجامعة نتائجها النهائية بشأن مراجعة الدراسة، حسبما أوضحت المتحدة باسم الجامعة.