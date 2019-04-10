أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء، تراجع معدل البطالة في كوريا الجنوبية بشكل طفيف إلى 4.3% خلال مارس الماضي.

كان معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال مارس من العام الماضي قد بلغ 4.6%؛ وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الكورية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن إجمالي عدد العاملين في كوريا الجنوبية بلغ بنهاية الشهر الماضي 26.8 مليون عامل بزيادة قدرها 250 ألف عامل عن الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه انخفض معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، 10.8% خلال الشهر الماضي مقابل 11.6% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت هيئة الإحصاء الكورية، اليوم الأربعاء، إن عدد العاطلين بلغ 1.2 مليون عاطل في مارس الماضي بانخفاض قدره 60 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو أول تراجع سنوي لعدد العاطلين في كوريا الجنوبية منذ 9 أشهر.