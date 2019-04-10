رئيس المجلس الأوروبي يروج لتأجيل موعد خروج بريطانيا لفترة أطول

أعرب دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، عن اعتقاده بأنه من غير المرجح أن يوافق البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج خلال الأسابيع المقبلة وروج لهذا السبب لتأجيل موعد الخروج لفترة أطول.

وفي خطاب الدعوة الذي كتبه إلى زعماء دول الاتحاد الأوروبي لحضور القمة الطارئة غدا الأربعاء، كتب توسك اليوم الثلاثاء: "خبرتنا والانقسام العميق داخل البرلمان البريطاني يدعان لنا قليلا من الأسباب لافتراض أن عملية التصديق يمكن إتمامها بحلول نهاية يونيو المقبل".

وحذر توسك من أن قصر مدة تأجيل موعد الخروج من شأنه أن يتسبب في تكرار عقد قمم طارئة جديدة وتكرار تمديد الموعد، ونوه إلى أن هذا الأمر سيؤثر بالتأكيد على بقية عمل الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، وأضاف" ولذلك فأنا أعتقد أن علينا أن نتناقش حول تمديد بديل لفترة أطول"، وتابع أن هذا سيتيح لبريطانيا أن تعيد التفكير مرة أخرى في استراتيجيتها.

ورأى توسك أنه من الممكن اختيار ما يعرف بالتمديد المرن الذي يتيح أطول فترة لازمة لكن بشكل لا يزيد عن عام، مع ضرورة وضع بعض الشروط بسبب تحفظ بعض الدول في الاتحاد الأوروبي، ومن بين هذه الشروط، عدم إعادة التفاوض على اتفاق الخروج بالإضافة إلى ضرورة أن تتصرف بريطانيا خلال فترة التمديد على نحو يتناسب مع موقف عضو توشك عضويته على الانتهاء.

ويتشاور زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم الطارئة غدا حول تمديد جديد لموعد خروج بريطانيا، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهم، فإن من المنتظر أن تخرج بريطانيا بدون اتفاق يوم الجمعة المقبل.

ويحتاج خروج بريطانيا المنتظم من التكتل إلى موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج، غير أن البرلمان رفض هذا الاتفاق ثلاث مرات من قبل.