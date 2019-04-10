استطلاع: ذرات التراب الدقيقة في المدن تمثل قلقا لثلث الألمان

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا أن ذرات التراب الدقيقة في المدن تمثل مصدر قلق لواحد من بين كل ثلاثة مواطنين ألمان.

وأوضحت الدراسة التي أجراها معهد "أوباشوفسكي" لأبحاث المستقبل ومعهد "إيبسوس" أن 34% ممن شملتهم الدراسة وافقوا على مقولة إن تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة للتراب يمكن أن يكون أكبر خطر صحي على الأجيال المقبلة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة من يعتقدون بصحة هذه المقولة وصلت إلى 42% بين الشريحة العمرية الأصغر والتي تراوحت بين 14 إلى 24 عاما، فيما تدنت هذه النسبة إلى 29% فقط بين أصحاب الشريحة العمرية التي زادت عن 65 عاما.

من جانبه، قال هورست أوباشوفسكي، مدير المعهد، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا لا تزال في بدايات طريق تطوير استراتيجية للحفاظ على الهواء، وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب إدخال تحسينات في وسائل النقل العام فضلا عن إعادة التفكير في سياسة النقل الخاصة بالطرق القصيرة.

وطالب أوباشوفسكي بتقصير مسافات التنقل بين أماكن العمل والسكن وتوفير الرعاية وأماكن الترفيه.