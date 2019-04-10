مقتل شخص جراء حريق في فندق بوسط بانكوك

لقي شخص واحد حتفه جراء حريق اندلع اليوم الأربعاء، في فندق بوسط العاصمة التايلاندية بانكوك، والذي يقع في منطقة تسوق شهيرة، وفقا للإعلام المحلي.

وأفادت صحيفة "خاوسود " التايلاندية على موقعها الإلكترونى باللغة الإنجليزية، نقلا عن مسؤول شرطة محلي، بأن الحريق، الذي شب قبل السادسة مساء بقليل (1100 بتوقيت جرينتش) في غرفة لتخزين الوثائق في الطابق الثامن من مبنى فندق سنتارا جراند أوتيل، قد دفع شخصين إلى القفز من الفندق.

وتوفي أحد الشخصين في موقع الحادث ، بينما يرقد الآخر في حالة حرجة ،وفقا للتقرير.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت ألسنة لهب وأدخنة كثيفة تنبعث من المبنى .

ويقع الفندق بجوار مركز "سنترال وورلد" للتسوق ، والذي تم إخلاؤه أيضا بعد اندلاع الحريق.

وأفادت التقارير بأنه تمت السيطرة على الحريق في غضون ساعة واحدة.