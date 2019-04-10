متحدث رسمي يؤكد وفاة والدة المستشارة الألمانية

أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء وفاة هرليند كاسنر، والدة المستشارة انجيلا ميركل.

ودعا المتحدث إلى احترام خصوصية المستشارة وعائلتها.

كانت مجلة "زوبرلو" وصحيفة "بيلد" أول وسائل إعلام تحدثت عن وفاة والدة المستشارة، وبحسب المجلة والصحيفة، يُعْتَقَد أن والدة ميركل توفيت أول أبريل الجاري عن /90 عاما/.

كان الحب هو الدافع الذي جعل الراحلة هرليند كاسنر، المولودة في مدينة دانتسيج البولندية، تسافر مع زوجها هورست كاسنر، من هامبورج إلى شرق ألمانيا، حيث أدار الزوج في مدينة تمبلين كلية لاهوتية لتعليم القساوسة في براندنبورج إلقاء العظات.

وبحسب جيرد لانجوت، كاتب سيرة ميركل، فإن الزوجة هرليند لم يكن يُسْمَح لها بالتدريس في المدارس الحكومية لأنها زوجة قس، وأضاف لانجوت أن هرليند بكت كثيرا في أعقاب بناء سور برلين عام 1961.

وقامت والدة ميركل بتدريس اللغات الأجنبية في مدينة تمبلين على مدار عقود، وكانت شخصيتها مرحة ومحبة للحياة كما كانت محبة لمهنتها كمعلمة.

وظلت والدة ميركل تعيش حتى فترة أخيرة في تمبلين بمال ولاية براندنبورج، وقد توفي زوجها هورست في عام 2011.

وكانت هرليند تحضر دائما انتخاب ابنتها كمستشارة للبلاد، وآخر هذه المرات كان قبل أكثر من عام، كما كانت هرليند وأخوة ميركل برفقة المستشارة في فبراير الماضي عندما تم منح ميركل جائزة الانتساب الفخري إلى مدينة تمبلين.

وكان عمدة المدينة ديتلف تابرت (من حزب اليسار) ألقى كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن تقديره التام لوالدة ميركل التي لا تزال تعطي دروسا في اللغة الانجليزية رغم أنها كانت بلغت التسعين.

كانت ميركل ردت اليوم على أسئلة نواب البرلمان قبل أن تتوجه إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية الاستثنائية المقرر أن تبت في تأجيل جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.