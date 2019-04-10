تتجة بريطانيا إلى تعديل قوانين الطلاق بين الأزواج لتسهيل إجراءات الطلاق، حيث يصبح بإمكانهم فقط تقديم "بيان بالأسباب التي تجعل الزواج شيء لا يحتمل" إلى المحكمة، وإثبات أنهم عاشوا منفصلين حتى 5 سنوات، دون تقديم أية أدلة أخرى على وجود أية أخطاء من أحد الزوجين، بدلًا عن القوانين الحالية في إنجلترا وويلز، التي لا تمكن الأزواج من الحصول على الطلاق إلا من خلال إثبات وجود زنا أو سلوك غير معقول أو هجر، والتي تستمر إجراءات الطلاق فيها لمدة 6 أشهر.

ويتم تعديل قوانين الطلاق في بريطانيا لأول مرة منذ 50 عامًا لتسهيل الأمر على الأزواج لإنهاء زواجهم دون الحاجة للحصول على إذن أو إثبات وجود خطأ.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك إن التغييرات ستساعد في إنهاء "لعبة اللوم"، التي يتبادلها الأزواج بين بعضهم البعض حول من المخطئ في العلاقة، فيما سيتم تطبيق التشريعات الجديدة بمجرد أن يسمح بها البرلمان البريطاني.

ومن شأن التشريعات الجديدة الذي يستند إلى نتائج التشاور العام ، أن تتطرق لتعديل أسس الطلاق مع الاحتفاظ بالمفهوم الأساسي للطلاق وهو "الانهيار الذي لا يمكن إصلاحه".

وقال ديفيد جوك، الذي أعلن عن التغييرات "العداء والصراع بين الآباء يترك بصماته على الأطفال ويمكن أن يضر بهم وليس من الصحيح أن قانوننا القديم يخلق أو يزيد الصراع بين الأزواج المطلقين لكنني استمعت إلى دعوات الإصلاح وأعتقد اعتقادًا راسخًا الآن أن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء مسلسلات اللوم بين الأزواج".