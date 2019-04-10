محكمة ألمانية ترفض دعوى ضد ضوضاء أجراس الأبقار

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رفضت محكمة ألمانية دعوى مقدمة من امرأة في بلدة جنوبي ألمانيا تشكو فيها من الضوضاء التي تحدثها أجراس أبقار جيرانها.

وشكت المرأة وزوجها من شعورهما بالانزعاج منذ سنوات من الصوت الذي تتسبب فيه الأجراس المعلقة في الأبقار بالمرج المجاور لمنزلهما في بلدة هولتسكيرشن، مطالبين المحكمة بأن تأمر جيرانهما بوضع حد لهذه الضوضاء.

ورفع كل من الزوج والزوجة القضية بشكل منفصل أمام محكمة أدنى في ميونيخ، وتم رفضها في الدعوتين.

ومثل زوجته، طعن الزوج على الحكم أمام المحكمة الإقليمية الأعلى درجة في ميونخ، وخسرا أمامها أيضا.