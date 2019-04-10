الناتو: المتعاقد الذي ترددت أنباء عن مقتله في انفجار بأفغانستان أمس لا يزال على قيد الحياة

أصدرت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بيانا محدثا اليوم الثلاثاء ذكرت فيه أن متعاقدا عسكريا كان قد تواترت تقارير عن مقتله خلال هجوم في أفغانستان أمس نجا من الانفجار.

وقال البيان أن المتعاقد، وهو مواطن أفغاني، أصيب في الهجوم وخضع للعلاج مع المدنيين المصابين الآخرين.

وكان بيان عن الهجوم صدر أمس الاثنين قد أورد بشكل غير صحيح أن المتعاقد قتل جنبا إلى جنب مع ثلاثة جنود أمريكيين آخرين.

واستخدمت عبوة ناسفة بدائية الصنع لتنفيذ الهجوم على قافلة من قاعدة باجرام الجوية التي تديرها الولايات المتحدة شمال العاصمة الأفغانية كابول، وأصيب في الهجوم أيضا ثلاثة جنود أمريكيين آخرين.

وعلى الرغم من محادثات السلام التي تشارك فيها الولايات المتحدة وحركة طالبان، لا يزال القتال مستمرا في أفغانستان.