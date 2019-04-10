البرلمان الليبي: «عملية طرابلس» هدفها حماية المسار الديمقراطي والقضاء على الإرهاب

بعث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، شدد فيها على أن العمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس هدفها حماية المسار الديمقراطي والقضاء على الإرهاب الدولي.

وأكدت الرسالة التي جاءت قبيل مناقشة مجلس الأمن الدولي للأوضاع في ليبيا، على خلفية المعركة الدائرة حول العاصمة طرابلس، على مدنية الدولة، مفندة "كافة الأقوال التي تشير إلى إمكانية عسكرتها".

وشدد عقيلة صالح على أن مجلس النواب "سلطة مدنية منتخبة من الشعب مباشرة"، وهو من قام بتعيين قادة الجيش الليبي وتكليفه بمهامه.

وتابع المجلس، في رسالته التي حصلت "الشروق" على نسخة منها: "أننا على استعداد لإعلان أية أخطاء قد تطرأ خلال القتال مع تفادينا لذلك قدر الإمكان، على عكس الميليشيات المسلحة التي استخدمت الطائرات المقاتلة والأسلحة الثقيلة بما يهدد حماية المدنيين والممتلكات العامة الخاصة والجيش لن يصمت ويقف متفرجا حيال ذلك".

وأضافت الرسالة: "تخوض قواتنا المسلحة خلال هذه الأيام عمليات عسكرية في مناطق غرب ليبيا، بغية تطهيرها من قبضة الميليشيات الإرهابية المسلحة، بعد أن عطلت هذه الميليشيات المسلحة المسار الديمقراطي وانقلبت على الشرعية التي جاءت بها صناديق الاقتراع، وتسببت في جرائم القتل والخطف والنهب الممنهج لثروات ليبيا والتي أكَدتها في أكثر من مناسبة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا إضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا".

وأشار البرلمان الليبي إلى أن المؤسسة العسكرية في كل البلدان هي المسؤولة على حماية الدستور والمسار الديمقراطي، وكذلك الحال في جيشنا العربي الليبي الذي يضم بين جنوده وضباطه كافة أبناء المجتمع وبمختلف أطيافه.

وشدد البرلمان على أن الجيش الوطني الليبي قضى على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في أعتى معاقله في ليبيا وتمكن رغم الحظر المفروض على تسليحه من إنقاذ العالم من هذه الآفه.

ومضى البرلمان الليبي قائلا: "لقد أعلناها صراحة أننا نعمل على المسار السياسي عبر المؤتمر الوطني الجامع وسنؤمنه بينما يعمل الجيش على استئصال الإرهاب من بلادنا بما يكفل تطبيق النتائج المرجوة من هذا الملتقى، بعيدا عن إملاءات الجماعات المسلحة".

كما أكد البرلمان الليبي، دعوة الجيش للمقاتلين المواجهين له تسليم أسلحتهم والتزام بيوتهم مع تأكيدنا كذلك أن هذه العمليات لا تهدف لأعمال انتقام أو استهداف لفئة بعينها وإنما لاجتثاث الإرهاب من بلادنا إلى غير رجعة.

وذكر مجلس النواب الليبي أن تحركات جيشنا الوطني على أرضه كاملة السيادة ومسألة تأمينه شأن داخلي لا شأن للأطراف المؤججة للصراع به إلا في حدود مراقبة الأوضاع وضمان عدم وجود أية انتهاكات للحقوق العامة والخاصة وتحرك الجيش لتأمين أية بقعة من بلاده لا يحتاج إذن أحد إلا الشعب.